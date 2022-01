Quelles sont les stars dont le zodiaque oriental est le Tigre ?

ⓒ CUBE Entertainment

Selon le calendrier lunaire, 2022 est l’année du Tigre. Le tigre qui est le troisième animal du zodiaque oriental, symbolise le courage et l’indépendance. Par exemple, les jeunes qui sont nés en 1998 ont ce félin comme animal-signe. Alors quelles stars de la k-pop sont concernées ?





Chez les filles, on trouve tout d’abord So-yeon, leader de (G)I-DLE qui va célébrer cette année ses 23 ans. Son charisme correspond parfaitement à l’image du tigre. Da-hyun de TWICE qui est souvent comparée à un lapin blanc en raison de sa peau très claire, a elle aussi le tigre comme signe chinois.





Chez les garçons, Jung-woo de NCT, Seong-hwa et Honjoong d’ATEEZ qui sont nés en 1998 en font partie. Lee Know de Stray Kids et Vernon de Seventeen espèrent profiter au maximum de cette année en tant que personnalité de signe Tigre.