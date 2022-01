Quels sont les mots clés 2022 choisis par « K-pop Radar Tiktok » ?

ⓒ Space Oddity

Une toute première conférence consacrée à la k-pop a eu lieu à la fin de l’année dernière, mobilisant plusieurs critiques musicaux sud-coréens. Baptisée « 2021 K-pop Radar Tiktok », elle s’est déroulée durant deux jours. Au total, dix sessions ont été organisées autour de quatre thèmes: Fandom, Tiktok, Creative et Next K-pop.





Les participants ont analysé les tendances majeures de la musique populaire sud-coréenne, surtout en termes de design, de paroles, de mise en scène et de culture de communauté de fans, etc. Les principaux mots clés liés à la k-pop qu’ils ont choisis pour cette nouvelle année sont « en présentiel », « métaverse » et « personnage ».





Selon les spécialistes, il y aurait une explosion d’idées pour multiplier les rencontres en présentiel avec les fans internationaux par divers moyens. Ils misent ainsi sur le développement d’un marché associant les concerts physiques et les espaces virtuels qui pourront produire des effets synergétiques avec le métaverse et les personnages.





Au lieu de distinguer clairement le monde réel du virtuel, les professionnels s’efforceront à faciliter l’immersion des passionnés de la k-pop dans différentes expériences interactives.