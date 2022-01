Les grandes agences de k-pop dévoilent leurs rookies

ⓒ JYP Entertainment

Les trois mastodontes de l'industrie de la k-pop s’apprêtent à lancer leurs nouveaux groupes d’idoles.





Tout d’abord, JYP Entertainment, ayant lancé le 6 décembre son dernier boys band baptisé « Xdinary Heroes » composé de six garçons, dévoilera le mois prochain un groupe féminin qui succédera à Wonder Girls, Miss A, TWICE et ITZY. Les réactions des adeptes de k-pop sont immédiates. « Happy Death Day », le premier single de Xdinary Heroes a débuté à la 12e place du classement « World Digital Song Sales » du Billboard. Et la prévente du futur album du nouveau girls band a déjà dépassé les 60 000 unités.





YG Entertainment, qui a donné naissance à Blackpink il y a six ans, va lancer un nouveau girls band composé de membres âgés de 15 à 16 ans, ayant suivi en moyenne cinq années de formations intensives. Quant à SM Entertainment, il formera un nouveau groupe nommé « NCT Hollywood » à travers un télé-crochet, en collaboration avec MGM, célèbre société américaine de production de télévision et de cinéma.