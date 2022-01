Jung Ryeo-won se glissera dans la peau d’une avocate

ⓒ H& Entertainment, ACE FACTORY

Jung Ryeo-won, qui a fait ses débuts en 2000 en tant que chanteuse au sein du girls band Chakra, rejoint le casting d’une nouvelle série judiciaire.





L’artiste, qui a commencé à jouer dans un drama en 2002, s’est vue confier son premier rôle sur grand écran en 2007 dans « Une petite amie à deux visages ». Depuis elle multiplie les apparitions à la télé et au cinéma. Pour rappel, elle a interprété le rôle d’une procureure dans son précédent drama intitulé « Diary of a prosecutor », diffusé entre décembre 2019 et février 2020 sur la chaîne JTBC.





Cette fois-ci, elle se mettra dans la peau d’une avocate, impliquée dans une série de meurtres. La nouvelle série judiciaire sera réalisée par Kang Min-gu, qui a produit entre autres « Itaewon class », dont le taux d’audience a dépassé les 16 % sur la JTBC.