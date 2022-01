Membres : Ju Seung-hyung, Ju Seung-hwan et Ju Da-in

Début : 1996





Juju Club est un groupe de rock moderne sud-coréen qui a connu une grande popularité dans les années 1990. A l'origine du groupe se trouvent deux frères, le guitariste Ju Seung-hyung et le bassiste et batteur Ju Seung-hwan, qui forment Juju Band, spécialisé dans le jazz fusion. En 1996, la chanteuse Ju Da-in, de son vrai nom Kim Su-min, rejoint le duo, et ainsi est né Juju Club.





Cette nouvelle bande sort son premier album « 16/20 » en octobre de la même année. La chanson titre éponyme qui raconte l'histoire d'amour entre une fille de vingt ans et un garçon de seize ans devient immédiatement un tube. Un autre titre de l'album « I'm Me » connaît également le succès. Le groupe se distingue surtout par la voix de sa chanteuse à la fois claire et puissante qui monte facilement dans les aigus.





En octobre 1997, la bande publie son deuxième album intitulé « Ranisanisafa », contenant la chanson « Sentimental », et enchaîne avec un troisième album « 1 : 1 » en janvier 1998. Pourtant ces deux albums reçoivent un accueil plutôt mitigé.





Peu après la sortie de son quatrième album « Fun » en novembre 2000, le groupe suspend ses activités suite à un accident de voiture dont Ju Da-in est victime. Après avoir publié son dernier album « So I Say – Judain » en décembre 2001, Juju Club se dissout officiellement en 2002.





Discographie

16/20 (album, octobre 1996)

Ranisanisafa (album, octobre 1997)

1 : 1 (album, janvier 1998)

Fun Fun (album, novembre 2000)

So I Say – Judain (album, décembre 2001)