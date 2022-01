Membres : Lee Jong-won et Bae Ki-sung

Début : 1998





Can est un duo masculin de ballades pop et rock, formé en 1998. Il est initialement composé de Lee Jong-won et de Yoo Hae-jun. Mais, peu après la sortie du premier album « Version 1.0 » avec le titre « Cheonsangyeon », Yoo Hae-jun part pour lancer sa carrière de chanteur solo et de compositeur. Il sera remplacé par Bae Ki-sung.





Le duo commence à se faire connaître du grand public avec le titre « I Hold Myself Back Again Today » interprété en solo par Bae Ki-sung pour la bande originale du film « Attack the Gas Station ! » de Kim Sang-jin, sorti en 1999.





Le deuxième album « Genderless » sort en 2000, suivi par le troisième opus « Can with Piano », publié en 2001. Avec la chanson titre de ce dernier album « Spring days of my life », une reprise du hit du groupe de rock japonais TUBE, le duo acquiert une grande popularité. Il multiplie les apparitions dans des émissions de variété, et les téléspectateurs apprécient surtout le sens de l’humour de Bae Ki-sung.





Aujourd’hui, les activités du duo se font rares et ses albums s’espacent, sans pour autant disparaître de la scène musicale. Son dernier single intitulé « Cool Guy » est paru en novembre 2019.





Discographie

Version 1.0 (album, octobre 1998)

Genderless (album, février 2000)

Can with Piano (album, décembre 2001)

Vacation (album, juillet 2002)

Grey Market (album, mai 2003)

My Way (album, mars 2005)

I Bet Everything (single, juin 2012)

Cool Guy (single, novembre 2019)