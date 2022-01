Japon : les distributeurs automatiques fleurissent à nouveau sur fond de COVID-19

ⓒ YONHAP News

Au Japon, les distributeurs automatiques regagnent du terrain dans le sillage du COVID-19. D’après le quotidien britannique The Guardian, les entreprises sont nombreuses à se tourner vers ce mode de vente qui ne nécessite pas de contact physique. Le nombre de ces machines a atteint un pic en 2000 avec 5,6 millions avant de tomber à 4 millions l’année dernière.





Kenmin Foods, fabriquant de nouilles de riz, a installé en septembre dernier un distributeur de ses plats devant son siège social à Kobe. Ce nouveau débouché a rapporté un chiffre d’affaires trois fois plus important que son objectif initial. Un grossiste de fruits de mer à Hokkaido, quant à lui, propose des filets de saumon et de maquereau via une machine, après avoir vu bon nombre de ses partenaires mettre la clé sous la porte à cause de la pandémie.