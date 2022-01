Les habitants de Bali reçoivent du riz en échange de déchets plastiques

ⓒ Getty Images Bank

L’association Bali Plastic Exchange offre du riz aux habitants de l’île de Bali, en Indonésie, en échange de déchets plastiques. Selon le site Kumparan.com, elle a commencé ce troc en mai 2020 afin de venir en aide aux personnes en situation d’insécurité alimentaire tout en luttant contre les problèmes environnementaux. Cette destination de rêve a été frappée de plein fouet par la pandémie de COVID-19.





Les citoyens reçoivent 1 kg de céréales pour 4 kg d’ordures ramassées. Aujourd’hui, plus de 200 villages de l’île participent à cet échange, et le volume de plastiques récoltés dépasse les 500 tonnes. Bali souffre de problèmes de déchets échoués sur les plages en plus de ceux jetés par les hôtels et les quartiers résidentiels.