« Zero Fever Epilogue », le 8e mini-album d’ATEEZ

ATEEZ est un boys band formé en octobre 2018 par le label KQ Entertainment avec huit membres : Seong-hwa, Hong-joong, Yun-ho, Yeo-sang, San, Min-gi, Woo-young et Jong-ho. Le nom du groupe vient de « A TEENage Z » qui exprime son ambition de représenter entièrement les adolescents et jeunes d’aujourd’hui.





Appartenant à la 4e génération de la k-pop, le groupe a surtout gagné en réputation au-delà des frontières sud-coréennes grâce à sa participation à l’émission « Kingdom : Legendary War », diffusée entre avril et juin 2021 sur la chaîne Mnet.





Un mois après avoir sorti son 4e EP « TREASURE EPILOGUE : Action To Answer » publié en janvier 2020, il officialise ses débuts dans l’Archipel avec son premier mini-album japonais « TREASURE EP. Map To Answer ».





« ZERO : FEVER Part.3 », le 7e EP d’ATEEZ dévoilé en septembre 2021, s’est écoulé à plus de 730 000 exemplaires, soit les meilleures ventes du groupe. Ce disque a débuté à la 42e place du Billboard 200. Son titre phare « Déjà Vu » a même figuré dans le classement « 25 Best K-Pop Songs of 2021 : Critics’ Picks » publié le 17 décembre dernier par le magazine américain Billboard.





Encouragé par ce succès grandissant, ATEEZ a sorti le 10 décembre son 8e EP « Zero Fever Epilogue » qui marque la fin de la série « FEVER ». Ce disque composé de 10 morceaux s’est vendu à environ 180 000 exemplaires dès le premier jour de sa sortie.