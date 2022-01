Zion.T et Wonstein seront à Jinju

Date : le 8 janvier 2022

Lieu : Centre de culture et d’art de Gyeongnam à Jinju





Zion.T et Wonstein se produiront le 8 janvier au centre de culture et d’art de Gyeongnam à Jinju. Les deux artistes qui mènent leur carrière respective depuis 2011 et 2018 donneront deux spectacles le même jour sous le titre « Blending Concert ».





Pour rappel, leur rencontre remonte à la saison 9 de l’émission de compétition de rap « Show Me The Money » diffusée entre octobre et décembre 2020. A l’époque, Zion.T a été juge alors que Wonstein était l’un des participants. Depuis, ils multiplient leurs collaborations musicales.





La dernière en date est « Manège » publié le 13 novembre dans le cadre de la saison 10 de « Show Me The Money ». Leur concert collectif dans la ville du sud-est sera donc une excellente occasion de découvrir leurs différents univers tout en admirant leur belle alchimie.