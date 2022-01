La pièce de théâtre « Richard III » sera jouée du 11 janvier au 13 février au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul. La version coréenne de la célèbre pièce de Shakespeare, avec la star de cinéma Hwang Jung-min dans le rôle-titre, a été présentée pour la première fois en 2018 et a connu un grand succès. Elle revient sur les planches quatre ans après, toujours avec le même acteur dans le rôle principal.





« Richard III » est un drame historique qui met en scène la vie du roi le plus tyrannique du royaume d'Angleterre. Richard, le troisième fils héritier de la famille d’York, souffre de sa déformation et de sa laideur physique. Il est adoré par son père mais détesté par sa mère. Animé par son désir de vengeance, il arrive au trône à coups de complots et de manigances avant de connaître une chute brutale.





Aux côtés de Hwang, Jang Young-nam jouera le rôle de la reine Elisabeth, tandis que Yoon Seo-hyun incarnera le roi Edouard IV.





Date : du 11 janvier au 13 février 2022

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul