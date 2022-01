Concert-lecture de la pianiste HJ Lim : « Dancing Bach »

La pianiste sud-coréenne Lim Hyeon-jeong, connue également sous le nom de HJ Lim, donnera un concert-lecture consacré à Jean-Sébastien Bach le 16 janvier au Grand théâtre du Centre culturel de Busan.





La jeune musicienne partagera sa passion pour le compositeur allemand en racontant sa vie et en jouant ses œuvres. Elle interprétera notamment les Préludes et fugues du clavier bien tempéré et la Chaconne.





HJ Lim, née en 1986, a débuté le piano à l'âge de 3 ans. A 12 ans, elle est partie en France et a été formée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Elle a été révélée au grand public en 2009 grâce à ses vidéos publiées sur YouTube dans lesquelles elle joue de son instrument avec une virtuosité frappante.





HJ Lim est également écrivaine, auteure d’un récit intitulé « Le Son du silence » publié en France par les Editions Albin Michel en 2016.





Date : le 16 janvier 2022

Lieu : Grand théâtre du Centre culturel de Busan