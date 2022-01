Le cinéma sud-coréen en perspective pour 2022

ⓒGetty Images Bank

Le cinéma en Corée du Sud va-t-il repartir sur sa lancée prometteuse d'avant la pandémie ? Quels films pour 2022 ? L'arrivée de Netflix, Disney et Apple comme producteurs-distributeurs dans le pays va-t-elle changer la donne ? Les questions sont nombreuses, mais pas seulement inquiétantes, car elles annoncent du mouvement et le cinéma c'est de l'image en mouvement. Voyons ce qu'il en est.





* Les films sortis fin 2021

Les questionnements sont nombreux. Cela travaille dur du chapeau du côté des hautes sphères de la production locale qui ont freiné des quatre fers pour sortir leurs blockbusters depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant quelques films sont sortis en décembre et d’autres annoncés en ce début d’année. Il faut dire que la liste des films en attente s'allonge de semaine en semaine, et un retour sur investissements pour les généreux producteurs devient urgent. En salle actuellement le film de Science Fiction de Min Kyu-dong « The Prayer ». Avec Yeom Hae-ran et Ye Soo-jung au casting, on attendait beaucoup du toujours créatif réalisateur qui s'est ici accoquiné avec Soo Film.





Un autre film très attendu était celui de Im Sang-soo « Heaven : To the Land of Happiness ». Tourné en 2019, avec rien moins que Park Hae-il et Choi Min-sik au casting, le film a déjà fait le tour de quelques festivals et désormais part à la rencontre des spectateurs locaux.





* Les films de stars

Il n'y a pas que les réalisateurs qui sont sur les listes d'attente des distributeurs et des chaînes de salles, les stars aussi avec leurs films concoctés spécialement pour elles, trépignent en sachant que le public a une courte mémoire (celle des médias) et risque de vite les oublier. Citons « Kingmaker » avec Sol Kyung-gu et Park In-hwan. La star Kang Ha-neul patiente aussi avec son film « Pirates: Goblin Flag ». Enfin Bae Doo-na désespère de voir le film « Virus », tourné en 2019, de Kang Yi-kwan, sortir un jour dans les salles. Mais ces retards ne sont pas tous liés au COVID-19, comme nous allons le voir.





* Cinéma avec OTT

En effet, la pandémie a bon dos et alors qu'en France et dans beaucoup d'autres pays les sorties de films en salles, certes retardées, ont repris, les distributeurs sud-coréens continuent de freiner des quatre fers la reprise. On s'en doutait un peu dès l'année 2020 : l'arrivée annoncée des producteurs-distributeurs de films et séries en VOD, nommés OTT, n'a pas entraîné une réaction des monopoles comme CJ-CGV ou Lotte. Ceux-ci, grâce à leur étroites relations avec les providers d'internet locaux comme SK ou KT escomptaient peut-être déjà négocier des tarifs avec les OTT comme Netflix, Disney, Amazon et Apple. Les accords en cours qui se chiffrent en dizaine de millions de dollars laissent deviner ce qui s'est passé. Les OTT sud-coréennes sont arrivés trop tard et trop faiblement pour rivaliser avec les OTT américaines. Les accords qui arrivent vont placer les OTT au cœur du système de production local. Déjà certains, comme Lotte, commencent à retirer leur bille du marché du cinéma.





Mais les réalisateurs sud-coréens voient aussi le bon côté des choses et espèrent que plus de liberté et de créativité découlera de cette nouvelle internationalisation. Au contraire de la France, les chaînes de salles ne s'offusquent pas plus que ça de la situation ; par contre, les cinéphiles qui avaient l'habitude de sortir en bande ou en couple dans les salles obscures, l'un des rares lieux de rencontres non officiels, s'attendent à être déçus.





Ajoutons que si les monopoles locaux ferment leurs salles en 2022 en se contentant d'encaisser les dividendes de leurs accords avec les OTT américaines (ce qui ne serait pas la première fois dans l'histoire du cinéma local), l'occasion serait belle pour les quelques salles indépendantes survivantes de se relancer pour le plaisir de ceux qui aiment le cinéma en collectif. Et peut-être que les video room autrefois célèbres, équipés par les OTT vont refleurir en 2022. Espérons-le !