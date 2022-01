« Huit chapeaux et toi » de Pak Wan-seo

ⓒ Getty Images Bank

Il y a huit chapeaux pour hommes dans le compartiment supérieur de ma commode en paulownia à deux tiroirs. Celui d’en dessous est vide. Au-dessus de la commode se trouve une photo d’un homme. Il sourit, mais de manière triste et impénétrable.









- Extrait de l’émission





Ces huit chapeaux ont été achetés au cours de la dernière année avant sa mort.





Les couvre-chefs ne sont plus à la mode à l’époque où nous vivons, mais il en a collectionné huit pendant un an. On aurait pu le prendre pour un dandy passionné par la mode, mais ce n’était pas du tout le cas.





J’ai même été surprise et désolée de découvrir qu’il n’y avait pas une seule chose coûteuse parmi les objets laissés à sa mort.





여덟 개나 되는 모자는 다 그의 죽음을 앞 둔

마지막 일 년 동안에 사 모은 것이다.





모자가 유행하는 시대도 아닌데, 일 년 동안 모자를 여덟 개 씩이나 사다니,

누가 들으면 그가 몸치장 따위에 취미가 각별한

멋쟁이 신사였다고 여길지도 모르지만 전혀 아니다.





나는 그의 유품을 정리하면서

어쩌면 이렇게 단 한 가지도 값나가는 게 없을까

놀라고 민망해한 적이 있다.









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

La narratrice de cette histoire s’est mariée avant même la fin de la guerre de Corée. La plupart des marchandises ont été importées, tout comme cet élégant chapeau fedora abritant une étiquette en anglais. Sa famille n’avait rien à lui donner et elle n’avait qu’un mois de salaire, celui qu’elle avait gardé pour elle. Elle a fini par dépenser tout son argent pour acheter un chapeau chic pour son futur mari. Ce chapeau représente donc l’amour profond de ce couple indissociable.









En tant qu’humain, il avait choisi de passer ce temps précieux comme à son habitude et le mieux que je pouvais faire était de concentrer toute mon attention sur lui à chaque instant.





La dernière année avec lui a été si précieuse. Rien n’est comparable au temps inestimable, passé avec quelqu’un promis à une mort certaine.





Le temps s’écoulait comme un courant rapide et brillait trop souvent. L’éclat de ce temps cher était différent de celui du bonheur. Ces huit chapeaux contiennent les souvenirs de cette période brillante.





Les souvenirs que je suis la seule à garder.





그가 선택한 인간다운 최선은

가장 아까운 시간을 보통처럼 구는 거였고,

내가 할 수 있는 최선은 그에게 순간순간 열중하는 것이었다.





마지막 일 년은 참으로 아까운 시절이었다.

죽을 날을 정해놓은 사람과의 나날의 아까움을

무엇에 비길까.





세월의 흐름이 빠른 물살처럼 느껴지고

자주자주 시간이 빛났다.

아까운 시간의 빛남은 행복하고는 달랐다.

여덟 개의 모자에는 그 빛나는 시간의 추억이 있다.





나만이 아는.









Auteur : Pak Wan-seo (20 octobre 1931 – 22 janvier 2011)

- Débuts littéraires : en 1970 avec la publication de son roman « L’arbre nu ».