La loi de quarantaine d'urgence de la Corée du Nord

La loi nord-coréenne sur la prévention des maladies infectieuses a été adoptée en 1997, puis révisée à quatre reprises jusqu’en avril 2020, date à laquelle elle a été à nouveau modifiée. Le mois précédent, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie. En août de la même année, Pyongyang a introduit la loi d'urgence sur la prévention des épidémies.





« La loi sur la prévention des maladies infectieuses concernait uniquement les maladies contagieuses ; désormais, la loi d'urgence sur la prévention des épidémies traite de ces maladies comme d'un problème national. En vertu de la nouvelle loi, lorsqu'une maladie infectieuse se propage au point de présenter un risque important pour la sécurité de l'État, le pays peut déclarer l’état d’urgence nationale et le passage au système de quarantaine », explique Kim Ji-eun, transfuge nord-coréen et premier docteur en médecine orientale à avoir obtenu un diplôme de troisième cycle dans le cadre d’une codirection binationale entre les deux Corées.





La nouvelle loi concernant l'urgence pandémique comprend cinq chapitres et 70 articles. Sous le principe de base de la mise en œuvre de contre-mesures rapides et actives pour empêcher l'entrée et la propagation de toute maladie infectieuse, elle précise comment répondre à une telle maladie, établir un système national de réponse d'urgence et tenir les contrevenants à la loi légalement responsables. Elle définit également différents niveaux d'alertes et de contre-mesures liées aux maladies, en fonction de leur propagation et du risque de transmission.