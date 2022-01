[Rediffusion] Nuages blancs posés sur la prunelle

Afin de protéger les enfants de la propagation du COVID-19, la rentrée scolaire est reportée ou certaines écoles optent pour les cours à distance. Dans ces cas-là, quel dispositif est prévu pour les parents ou grands-parents qui doivent garder leurs progénitures à la maison ? Voici une idée. Tout au long du mois de janvier, tous les jeudis soirs, que diriez-vous d’écouter la rediffusion de « Séoulscope » ensemble ?

Le 6 janvier, rendez-vous avec Go Eun-byeol. Cette poète et écrivaine sud-coréenne a signé entre autres deux livres illustrés pour enfants, publiés en coréen et en français. La semaine suivante, partons à la découverte de « Touk Touk Magazine », destiné aux enfants de 1 à 4 ans.

Après un peu de lecture, au fourneau ! A l’approche du Nouvel an lunaire, les 20 et 27 janvier, découvrez les charmes de la cuisine coréenne avec Nancy Lee et Fabien Yoon. Cette diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et la star française du petit écran sud-coréen vous proposeront chacun une recette facile à essayer chez vous.

Ces quatre numéros de « Séoulscope » ont été diffusés pour la première fois sur nos ondes les 7 août 2020, 14 juin 2019, le 1er février 2019 et enfin le 9 décembre 2016.





ⓒ Fournie par Go Eun-byeol

Go Eun-byeol est une poète et écrivaine sud-coréenne. Cette francophone a signé entre autres deux livres illustrés pour enfants, publiés en coréen et en français. Son dernier album bilingue « Nuages blancs posés sur la prunelle » est sorti en mai 2020 aux éditions JJBook en Corée du Sud et en France. Le dessin est réalisé par le peintre sud-coréen Yoon Moon-young, alias « Y » et Lin Kim.









Grande admiratrice de sa langue maternelle et de la langue de Molière, cette ancienne journaliste enseignait le coréen lorsqu’elle était à Paris. « Papillon », un autre livre bilingue publié aux mêmes éditions, est né de son envie de partager sa passion pour ces deux langues. Ce livre est d’autant plus spécial que ses illustrations sont réalisées par sa fille.