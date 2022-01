Brave Girls reporte son premier concert solo en raison de l’aggravation de la crise sanitaire

Brave Entertainment, l’agence de Brave Girls, a annoncé que le premier concert

solo du groupe intitulé « The Brave Girls Show » prévu les 15 et 16 janvier, sera temporairement reporté.





Sans préciser la nouvelle date du concert, l’agence a promis qu’elle se préparerait à la reprise de la 1re représentation du girls band, une fois l’actuelle vague de COVID-19 atténuée. Les billets seront annulés et remboursés automatiquement.





Brave Girls a été formé en avril 2011 avec cinq artistes par le célèbre producteur et compositeur Brave Brother. Le groupe a connu beaucoup de changements au niveau de ses membres, et depuis 2017, il est composé d’un quartette avec Min-young, Yu-jeong, Eun-ji et Yu-na.





Après quelques années passées presque invisibles sur la scène musicale de la k-pop, les Brave Girls ont vu récemment « Rollin’ » gravir les échelons du classement musical.