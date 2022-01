THE GREATEST : Jung Dong-ha et So Hyang donnent un concert en duo

Date : le 16 janvier

Lieu : Anyang Art Center à Anyang





Jung Dong-ha et So Hyang monteront ensemble sur scène en ce début d’année.

Ces deux représentants de la scène musicale sud-coréenne donneront un concert en duo le 15 janvier au Anyang Art Center.





Surnommée la « Mariah Carey » de Corée, la vocaliste So Hyang a fait preuve de la douceur et de la puissance de sa voix en participant à diverses émissions de divertissement musicales dont « King of Mask Singer » et « I Am a Singer ».





Quant à Jung Dong-ha qui a fait ses débuts au sein du groupe de rock Boohwal en 2005, il se démarque par sa voix profonde pleine d’émotion et de sensibilité.