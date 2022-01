Une exposition du peintre Hwang Do-you se déroule du 23 décembre 2021 au 12 février 2022 à la Kimreeaa Gallery, située dans le quartier de Gangnam à Séoul.





Placés sous deux thèmes « Alice au pays des merveilles » et « Les Trente-trois fleurs », les tableaux de l’artiste sont largement inspirés par ses souvenirs d’enfance et par ses expériences personnelles liées à différents espaces. Ces œuvres plongent le spectateur dans un univers mystérieux à la frontière du réel et de l'imaginaire.





Né en 1987, Hwang a fait ses études à l'Université Kaywon de l'art et du design à Uiwang dans la province de Gyeonggi. Cet événement est la septième exposition solo du jeune peintre.





Date : du 23 décembre 2021 au 12 février 2022

Lieu : Kimreeaa Gallery à Séoul