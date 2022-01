Opéra familial « La Flûte enchantée »

L’opéra « La Flûte enchantée » adapté pour toute la famille sera présenté les 22 et 23 janvier au Centre d'arts de Seongnam, dans la province de Gyeonggi. Créé en 1791, ce célèbre opéra en deux actes a été composé par Mozart, deux mois avant sa mort.





Dans l’Egypte ancienne, la Reine de la nuit demande au prince Tamino d'aller sauver sa fille Pamina, faite prisonnière par le magicien Sarastro. Muni d’une flûte enchantée et d’un carillon magique donnés par la reine, le prince part avec son compagnon Papageno pour délivrer la princesse et traverse de multiples péripéties.





« La vengeance de l'enfer brûle dans mon cœur », un air réputé pour sa virtuosité, chanté au second acte par la reine, est le point culminant de cet opéra.





Le spectacle ravira aussi bien le jeune public que les adultes par son histoire féérique et drôle, par la beauté de sa musique et par son message d'espoir et de courage.





Date : les 22 et 23 janvier 2022

Lieu : Centre d'arts de Seongnam