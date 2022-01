La médecine traditionnelle en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

L’enseignement médical tel qu’il est dispensé au Nord présente des différences par rapport à celui du Sud. La médecine traditionnelle a par ailleurs longtemps été appelée médecine orientale au nord du 38e parallèle, avant d’être connue sous l’appellation de médecine Koryo en 1993. Notons aussi que les praticiens de médecine orientale ont eux-mêmes été rebaptisés médecins Koryo, de même que les plantes médicinales sont désormais appelées plantes Koryo.





« Il fut un temps où la Corée du Nord rebaptisait systématiquement les noms des écoles de médecine et des écoles assurant la formation de chercheurs et d'enseignants, a l’instar de la médecine orientale qui a vu son nom modifié pour devenir médecine Koryo. Le pays devait juger que la dynastie Koryo était le royaume le plus prospère et la période la plus faste de l’histoire de la péninsule coréenne », explique Kim Ji-eun, transfuge nord-coréen et praticien de médecine orientale.





La Corée du Nord a ouvert un département de médecine orientale à l'université de médecine de Pyongyang, en 1960. Par la suite et jusqu'aux années 1970, d'autres départements similaires ont été créés dans les écoles de médecine de chaque province pour former des praticiens de médecine orientale.