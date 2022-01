Peut-être avez-vous déjà entendu parler du fameux quartier d'Itaewon, rendu récemment célèbre par la série sud-coréenne « Itaewon class ». Autrefois quartier où résidaient les armées américaines, c'est aujourd’hui un lieu incontournable de Séoul. Là, où se concentrent les différentes cultures pour une expérience internationale.





ⓒ Elody Stanislas

Cette rue est d'ailleurs indiquée par un marquage au sol et sur les poteaux électriques. Les meubles et autres objets qui y sont vendus viennent principalement des pays d’Europe, d’Angleterre, d’Italie, d’Allemagne, des Pays-Bas ou encore de la France. Ce n'est donc pas un hasard si on y retrouve les boutiques des antiquaires. Et sous vos yeux, un méli-mélo d’objets en tout genre ; des cuillères ou assiettes décoratives, des paniers à œufs ou des pots à lait, des hublots, des machines à écrire ou même des plaques d’immatriculation.





ⓒ Elody Stanislas

Le boulevard des antiquaires en forme de « Y » s’étend de la station de métro en un grand virage qui descend vers l’hôtel Crown. La balade est idéale quand il fait beau, elle vous donne l’impression de vous retrouver dans une brocante ou un énorme vide grenier. Qui sait, c’est peut-être l’endroit où vous trouverez, sans le vouloir, la perle rare ?