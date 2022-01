Les compagnies aériennes en Corée du Sud

Cette semaine, notre regard se lève vers le ciel puisque nous allons nous intéresser aux compagnies aériennes du pays du Matin clair qui, même si elles affrontent actuellement une crise en raison de la pandémie prolongée de nouveau coronavirus (Covid-19), ont connu un développement foudroyant au cours des deux dernières décennies. Loué dans le monde entier pour sa fiabilité et son efficacité, le transport aérien sud-coréen a vu ses volumes de trafic international de passagers et de fret grimper continuellement au fil des deux dernières décennies.





ⓒ YONHAP News

Véritable emblème de cet essor, l'ouverture en 2001 de l'aéroport international d'Incheon a joué un rôle de premier plan dans l'industrie du transport aérien en Asie. Sa modernité et sa praticité lui vaut d'ailleurs de figurer chaque année dans le Top 10 des meilleurs aéroports de la planète, selon le World Airport Awards. Au fil de cette chronique, vous allez découvrir les nombreuses compagnies aériennes du pays mais aussi l'histoire des plus emblématiques d'entre elles.





ⓒ Getty Images Bank

Derrière les mastodontes que sont Korean Air et Asiana Airlines se cachent pléthore de petites ou moyennes compagnies comme la nouvelle venue Aero K, Air Busan, qui est une filiale d'Asiana Airlines, ou encore Jeju air, le principal et plus ancien transporteur aérien low cost du pays. Représentant 25% du marché de l'aviation internationale de la Corée du Sud et 20% de son marché intérieur, Asiana Airlines a été reconnue comme étant la « première entreprise favorable à l'environnement dans le secteur des services ». Des son côté, Korean Air est devenue en un peu plus d'un demi-siècle l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde.





ⓒ YONHAP News