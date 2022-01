L’album d’hiver de SM Town marque un record historique en termes de vente

ⓒ SM Entertainment

L’album d’hiver de SM Town intitulé « 2021 Winter SMTOWN : SMCU Express » s’est vendu à plus de 4,1 millions d’exemplaires en huit jours depuis sa sortie. Il s’agit d’un record historique parmi les albums de SM Town qui est un collectif musical des artistes du label SM Entertainment, fondé par Lee Soo-man.





Pour ce premier album d’hiver depuis dix ans, les musiciens dont Kangta, BoA, Super Junior, Girls’ Generation, Oh !GG, Onew, Key et Minho de SHINee, Red Velvet, NCT et aespa y ont pris part.





L’album contient dix chansons de styles variés qui permettent d’apprécier l’harmonie entre les membres des différents groupes. Si les boys bands TVXQ et Super Junior présentent « Magical », les cadets du label, à savoir Yeri de Red Velvet, Haechan, Chenle et Jisung de NCT et NingNing d’aespa chantent ensemble « Snow Dream 2021 ». Quant au morceau « Dreams Come True », le fameux tube qui avait fait fureur dès sa sortie en 1998 par le trio féminin S.E.S., est devenu une chanson de dance-pop. Aespa s’est occupé du remake avec la participation de BoA pour la musique, la danse et la représentation.





A l’occasion de la sortie de l’album, SM Town a organisé un concert en ligne diffusé dans le monde entier à titre gracieux le 1er janvier dernier.