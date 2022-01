Lee Jun-ho de 2PM rencontre ses fans à l’occasion de son anniversaire

ⓒ JYP Entertainment

Lee Jun-ho de 2PM organise un fan-meeting baptisé « JUNHO THE MOMENT» les 22 et 23 janvier prochains au Blue Square situé dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul. Le 23 janvier, l’événement sera également diffusé en live sur la plateforme Beyond Live.





Il s’agit d’un fan-meeting organisé pour la première fois depuis près de trois ans. Le dernier remonte à octobre 2018, Lee avait rassemblé ses fans lors de l’événement « THE SPECIAL DAY ».





L’artiste, qui a fait ses débuts en 2008 au sein de 2PM, a connu un énorme succès non seulement en Corée mais également à l’étranger en tant que membre du boys band. Il a élargi ses horizons jusqu’aux dramas et films. Plus récemment, il a fait preuve de ses talents en remportant le prix du meilleur interprète pour les séries courtes de la chaîne de télévision MBC pour l’année 2021.