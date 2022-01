Les idoles cherchent leur place dans des chaînes sur Internet

ⓒ PLEDIS Entertainment

De plus en plus de groupes d’idoles semblent avoir du mal à participer aux émissions de divertissement.





Cela est facilement observé sur la liste des membres qui apparaissent dans les célèbres programmes de divertissement télévisés sud-coréens dont « Knowing Bros » et « Running Man ». Par exemple, si 12 groupes d’idoles ont participé à « Knowing Bros » en 2016, seuls sept ont figuré parmi les participants l’année dernière. Cette tendance est d’ailleurs plus marquée pour « Running Man » pour lequel ce chiffre chute de six à un sur la même période.





Comment peut-on expliquer ce tel phénomène ? Selon un responsable d’une célèbre maison de production de k-pop, cela est notamment dû au faible taux d’audience de la jeune génération, qui préfère chercher les clips sur Internet, notamment sur YouTube, que de regarder les émissions télévisées à des heures fixes. Ainsi les idoles, notamment ceux qui sont relativement nouveaux dans le milieu, n’ont pas beaucoup d’opportunité pour se présenter dans les émissions populaires.





Face à cette situation, les groupes de k-pop se tournent vers les émissions Web.

Les contenus YouTube dont « Turkids On The Block » et « Jessi’s Showterview », gérés respectivement par le comique Lee Yong-jin et la chanteuse Jessi ont souvent fait apparaître les idoles de la k-pop. L’intérêt est que ces artistes peuvent y faire la promotion de leur nouveau tube de manière libre, sans trop de limite, contrairement aux émissions télévisées conventionnelles.





Quelle que soit leur popularité, les idoles semblent produire des contenus YouTube de manière organisée et active. Par exemple, le girls band IVE, qui a fait ses débuts le mois dernier et qui s’est tout de suite placé au premier rang dans les différents charts musicaux, poste un contenu sur YouTube une fois par semaine pour attirer davantage de fans.





Comme disent certains experts, il s’agit d’un moyen efficace pour les idoles de se rapprocher des adorateurs en montrant leurs différentes facettes.