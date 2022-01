Un professeur nippon d’extrême droite regrette la défaite du Japon lors de la Seconde guerre mondiale

ⓒ Getty Images Bank

Un professeur japonais en sociologie de l’université de Waseda a semé l’émoi sur Internet en prétendant que le Japon n’aurait pas dû perdre la Seconde guerre mondiale.





La semaine dernière, Tetsuo Arima a écrit sur son compte Twitter que si l’Archipel avait gagné ce conflit planétaire, l’Asie aurait été en paix aujourd’hui. Selon lui, Séoul n’aurait pas harcelé Tokyo avec des problèmes historiques et Pyongyang n’aurait pas développé ses missiles nucléaires. L’expansion militaire de Pékin et le contentieux relatif aux îles Kouriles ne se seraient pas non plus produits.





Ce tweet a indigné les internautes qui ont commenté que l’universitaire devait regretter que le Japon soit entré en guerre plutôt que de capituler, et que si la colonisation nippone avait continué, l’Asie du Nord-Est aurait toujours vécu un enfer.





Le professeur d’extrême droite a déjà suscité des polémiques en reniant l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale japonaise. En juillet dernier, il a publié un livre intitulé « Toutes les femmes de réconfort y ont été consenti. »