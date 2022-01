La Chine crée une lune artificielle pour faciliter l’exploration lunaire

ⓒ YONHAP News

La Chine a construit une installation de recherche simulant l'environnement de la Lune, une première du genre au monde. Selon le journal South China Morning Post, des chercheurs de l’université chinoise des mines et de la technologie ont mis au point ce dispositif à Xuzhou, dans la province du Jiangsu dans le but d’accélérer les missions d’exploration lunaire du pays.





La lune artificielle d’un diamètre de 60 cm, qui se trouve dans une chambre à vide, est composée de poussières et des roches et a un sixième de la gravité de la Terre. Elle reproduit les conditions de l’unique satellite naturel de la Terre comme l’absence d’atmosphère et le changement radical de température.





Cette installation permettra de mener diverses expériences comme la construction d’un bâtiment, et de fournir des indices pour y trouver de l’eau.