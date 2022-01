« Pieces », le mini-album de IU

IU, de son vrai nom Lee Ji-eun, est une chanteuse de k-pop qui a fait ses débuts en 2008 à l’âge de 16 ans. Dès son apparition sur la scène musicale, elle a ébloui le public par sa belle voix attrayante et incroyable pour une jeune fille.





IU n’est pas seulement une chanteuse. Dotée de nombreux talents, elle mène diverses activités en tant qu’auteure-compositrice, actrice, guitariste, danseuse et présentatrice de télévision.





La jeune femme attire également une attention particulière notamment pour ses actes de bonté. Depuis le début de sa carrière professionnelle de chanteuse, elle a pris l’initiative d’aider les personnes dans le besoin. Selon elle, c’est la manière de partager l’amour dont elle a tant bénéficié de la part de ses fans.





Comme l’indique son nom, le nouvel album sorti fin décembre dernier est le fruit des « pièces » de sentiments et d’inquiétudes qu’elle avait tout au long de sa vingtaine.





Toutes les chansons de ce disque sont écrites et composées par la vocaliste elle-même. À l’instar des tubes « LILAC » et « strawberry moon » qu’elle a sortis en 2021, les chansons de cet album touchent le cœur avec des paroles philosophiques de la vie et des mélodies calmes et douces.