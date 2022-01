L’exposition du prêtre et peintre sud-coréen Kim En-joong, intitulée « Chant de la lumière », se tient actuellement au White Hall, à Séoul.





Cet événement présente une sélection des œuvres réalisées par l'artiste surnommé « peintre de la lumière » des années 1960 à nos jours, qui se caractérisent par leurs couleurs vivaces et fluides et par leur style abstrait original. Certains critiques le comparent à Chagall, à Picasso ou encore à Rothko.





Né en 1940 à Buyeo dans la province de Chungcheong du Sud, Kim a étudié la peinture à l'université nationale de Séoul avant de partir en Europe en 1969. Après avoir été étudiant en philosophie en Suisse, il est entré dans l'Ordre des Dominicains à Paris en 1970 et a été ordonné prêtre quatre ans plus tard. Il vit et travaille dans la « Ville Lumière » depuis maintenant plus de cinquante ans.





Date : du 14 décembre 2021 au 19 février 2022

Lieu : White Hall à Séoul