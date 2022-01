Exposition des laques asiatiques

Le Musée national de Corée, situé dans le quartier de Yongsan à Séoul, présente une exposition consacrée à l'art de la laque en Asie. Ouverte en décembre dernier, elle durera jusqu’au 20 mars prochain.





L’art de la laque a été pratiqué depuis plusieurs millénaires dans de nombreux pays asiatiques, dont la Corée, la Chine ou le Japon. Au pays du Matin clair, la laque est connue sous le nom d’« ottchil », et elle provient de la sève d’un arbre appelé « ottnamu ». Ce vernis naturel est employé pour des revêtements à la fois pratiques et décoratifs de meubles ou de la vaisselle. Chaque pays a développé sa propre culture de la laque avec des techniques et des styles différents.





La création d'objets en cette matière est un processus long et complexe, qui nécessite une grande patience. A travers quelques 150 œuvres réalisées par des artisans asiatiques, l’exposition fera découvrir au public l’univers précieux et raffiné de l’art de la laque.





Date : du 21 décembre 2021 au 20 mars 2022

Lieu : Musée national de Corée à Séoul