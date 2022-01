Kongsuni : notre concert de musique

Kongsuni est une poupée créée en 1999 par un fabricant de jouets sud-coréen. En 2014, elle a donné naissance à la série d'animation « Kongsuni et ses amis », qui a connu un grand succès auprès du jeune public. La série a été adaptée en comédie musicale en 2019. Ce spectacle pour toute la famille sera de retour au Samsung Hall de l'université Ewha à Séoul, du 28 janvier au 13 février, pour une nouvelle saison.





Notre héroïne et ses amis se préparent pour un concert de musique organisé par leur école. Or, ils sont sans cesse dérangés par des fées fauteurs de troubles. Ils finissent par s’en sortir grâce aux tours de magie réalisés par la chouette nommée Seyo, la meilleure amie de Kongsuni.





Un spectacle plein d’humour et d’énergie qui fera rire et danser les enfants et toute la famille.





Date : du 28 janvier au 13 février 2022

Lieu : Samsung Hall de l'université Ewha à Séoul