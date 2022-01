La culture du café et du thé en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Alors que les théiers poussent dans des régions chaudes, la Corée du Nord, dont le climat n’en fait pas un endroit idéal pour ce type de culture, a commencé à cultiver du thé au début des années 1980, sous le règne de l'ancien dirigeant Kim Il-sung.





« En général, les théiers prospèrent dans les régions chaudes et méridionales. La province chinoise du Yunnan, la plus au sud-ouest, est connue pour sa culture du thé, de même que la péninsule du Shandong. C’est d’ailleurs en visitant cette dernière que l'ancien leader nord-coréen et fondateur de la nation Kim Il-sung a pensé qu'il serait possible de cultiver des théiers dans certaines régions du Nord situées à des latitudes similaires. C'est ainsi que la culture du thé a débuté au royaume ermite, non sans difficulté toutefois », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





Quant au café, il est devenu au fil du temps aussi populaire que le thé, en Corée du Nord. Avec le sauna et les appartements, il est même l’un des symboles de la classe supérieure du pays, c’est-à-dire de la sophistication et de la culture. Mais il a longtemps été inaccessible au grand public, car il était associé au capitalisme.