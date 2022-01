Docteur Prisonnier (8) 얼굴 좀 보자

Dialogue

정의식: 이거 뭐 하는 친구야.

Jeong Eui-sik : Qu’est-ce qu’il fait dans la vie ?





검사보: 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다.

Assistant du procureur : Sur la liste des visiteurs,

c’est écrit qu’il est médecin.





정의식: 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해. 나이제, 너 얼굴 좀 보자.

Jeong Eui-sik : Regarde ce type. Décide dans quel hôpital on ira, fixe la date de l’examen et notifie-la.

Na Y-je, montre-moi ton visage.





L’expression de la semaine

얼굴 좀 보자 : Montre-moi ton visage





Cette expression s’emploie souvent quand on parle au téléphone avec quelqu’un qu’on n’a pas rencontré en personne depuis longtemps, alors qu’ils sont proches. Or, dans cet extrait, cette expression n’a pas ce sens. Ici, elle signifie que le locuteur va voir quel genre de personne est le médecin du nom de 나이제.





En plus de ces cas, 얼굴 좀 보자 peut être utilisé quand on est irrité par son interlocuteur et lui propose de se voir pour le réprimander ou menacer.





Au sens général, quand on a rencontré quelqu’un après une longue période et lui propose de se voir plus souvent à l’avenir, on peut dire « 앞으로 얼굴 좀 자주 보자 ». « 앞으로 » veut dire « à l’avenir » et 자주 « souvent ».





Exemples

① 가: 우리 얼굴 좀 보자.

나: 그래, 우리 만난 지 너무 오래됐지. 조만간 다시 연락할게.

A: Rencontrons-nous.

B: Oui, ça fait trop longtemps qu’on ne s’est pas vus.

Je reprendrai bientôt contact avec toi.





② 가: 오랜만에 만나서 정말 즐거웠어.

나: 그래. 앞으로는 얼굴 좀 자주 보자.

A: J'ai été heureux de te voir longtemps après notre dernier rencontre.

B: Oui, désormais, retrouvons-nous plus fréquemment.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이거 : forme en style oral de 이것 qui signifie « ce » ou « ceci »

▶Ce mot est aussi utilisé pour désigner une personne au sens péjoratif.

뭐 : « quoi »

하다 : « faire »

▶ 뭐 하다 qui se traduit par « faire quoi » peut être employé pour demander la profession.

친구 : « ami »

▶Ce terme s’emploie aussi pour désigner quelqu’un qui est plus jeune ou un inférieur hiérarchique, tantôt avec une valeur affective, tantôt avec une valeur péjorative.

야 (dans 친구야) : forme conjuguée de la copule 이다

방문록: « liste des visiteurs »

엔 : forme contractée de 에는. 에 est une particule de lieu et 는 est une particule auxiliaire qui a la fonction de mettre en valeur le mot auquel elle est attachée.

의사 : « médecin »

로 : « en tant que »

기입 : « inscription »

▶ En y ajoutant le verbe 하다 qui signifie « faire », on obtient le verbe « 기입하다 », « inscrire ». Et si on veut changer ce dernier en forme passive comme « être inscrit », on utilise le verbe 되다 signifiant « devenir ». Cela donne « 기입되다 » qui se traduit par « être inscrit » ou « être écrit ».

이 : adjectif démonstratif comme « ce » ou « cette »

봐라 : forme impérative de 보다, « regarder » ou « voir »

병원: « hôpital »

어디 : « où »

로 : particule de lieu comme « à », « dans » ou « vers »

가다 : « aller »

정하다 : « décider »

병원 어디로 갈지 정하다 : « décider dans quel hôpital on ira »

임검 : « examen effectué par le tribunal ou un organisme chargé d’une enquête »

날짜 : « date »

잡다 : « saisir » ou « prendre »

날짜를 잡다 : « fixer la date »

▶ Dans cette phrase, la particule d’objet direct 를 est omise.

-아서 : terminaison connective qui indique que l’action de la proposition précédente et celle de la proposition suivante se succèdent

통보해 : forme impérative non honorifique de 통보하다 « notifier »

너 : « tu » ou « toi »