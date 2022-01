Ces temps-ci, la « Carte postale » s’attèle à vous faire découvrir les facettes cachées de Séoul en vous emmenant à travers la ville, déambuler dans les ruelles. Les rues spécialisées concernent tous les domaines, de la cuisine à l’art, des artisans à l’industrie du cinéma etc... Aujourd’hui, nous plongeons dans l’univers peu anodin de l’imprimerie et vous donnons rendez-vous dans le quartier de Chungmuro.





ⓒ YONHAP News

La foule se fait rare dans cette rue dont l’occupation principale n’est pas aussi à la mode que la rue des musées et galeries d’art que nous avons vue précédemment. En effet, la popularisation d’autres médias et l’arrivée d’Internet avait déjà commencé à ralentir le rythme du domaine de l’impression. Cependant, l’activité résiste et quelques irréductibles contribuent à maintenir le soufle de vie dans cette allée.





ⓒ YONHAP News

Vous y retrouverez tout de même le son cyclique des imprimantes industrielles dont l’allure ne ralentit pas, afin qu’au petit matin les livreurs de journaux se ravitaillent. Les odeurs d’encre sont de la partie, tout comme les scooters et autres chariots électriques, alliés de nos travailleurs qui se trinbalent de lourds chargements. C’est un autre visage de Séoul que vous présente la rue des imprimeurs de Chungmuro, non pas traditionnel, mais ancien, un peu passé, comme le papier d’une lettre que le temps a laissé jaunir, mais qui continue à vous raconter une histoire.