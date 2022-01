Les vedettes déjà très célèbres depuis les années scolaires

ⓒ EDAM Entertainment

« On reconnaît un arbre à ses feuilles », dit-on. Parmi les vedettes sud-coréennes, beaucoup sont celles à avoir connu une popularité auprès de leurs camarades grâce à leurs qualités particulières.





Tout d’abord, la jeune artiste IU, qui a débuté alors qu’elle était collégienne, fut la présidente des élèves de son école primaire. Avec plus d’une dizaine d’années dans le milieu artistique, elle fait preuve de son leadership en montrant l’exemple.





Lee Chan-won, chanteur de trot qui s’est fait connaître dans l’émission « Mr. Trot », a pour sa part été élu président des élèves trois fois de suite, soit à l’école primaire, au collège et au lycée. Ce n’est pas tout. Il a également exercé la fonction de vice-président des étudiants à l’université. Sans surprise, ce jeune homme talentueux est devenu une figure dominante dans les différentes émissions de divertissement.





Quant à Cha Eun-woo, membre du boys band Astro, il a été président des élèves de son collège. Il était un étudiant remarquable non seulement par son apparence physique, mais également grâce à ses bons résultats scolaires et son leadership.





Enfin, Im Si-wan, de son vrai nom Im Ung-jae, est également connu pour sa capacité à mener des troupes, prouvée tout au long de sa scolarité. Le jeune homme qui est l’un des membres du boys band ZE:A fut le chef de sa classe pendant 10 ans. De plus, il a été respectivement président et vice-président des élèves quand il était collégien et lycéen.