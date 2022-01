Les groupes de l’agence Hybe ont vendu plus de 50 millions d’albums depuis 2011

ⓒ Big Hit Music

Hybe Labels, agence de célèbres idoles de k-pop dont BTS et Seventeen, a vendu plus de 50 millions d’albums durant les 11 dernières années.





Selon Gaon Chart, un classement musical sud-coréen, les artistes de l’agence Hybe ont vendu 50 677 254 disques entre janvier 2011 et novembre 2021. Dans le détail, c’est le boys band BTS qui se place au premier rang parmi les artistes, solo et groupe confondus, qui ont fait leurs débuts après 2011, avec 32 783 223 albums vendus durant cette période. Parmi lesquels, « MAP OF THE SOUL : 7 », le 4e album complet sorti en février 2020 a marqué le plus grand nombre de ventes, soit 4 600 000 exemplaires.





Quant au groupe masculin Seventeen, il a vendu plus de 10 millions de disques depuis ses débuts en 2015, notamment avec le succès des mini-albums dont « Your Choice » et « Attacca » sortis en 2021. Selon un responsable de l’agence, si Seventeen s’est contenté de 3 millions de disques vendus jusqu’à mi-2019, il a connu une croissance explosive depuis pour franchir le cap des 10 millions en deux ans et trois mois.





Les groupes masculins Tomorrow X Together, ENHYPEN et NU’EST ayant également réalisé respectivement plus de 3 millions, 2 millions et 1 million de ventes, les boys bands du label Hybe ont tous réussi à dépasser la barre symbolique du million d’albums.