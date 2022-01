Les membres des boys band font leur come-back en solo

ⓒ OUI Entertainment

Des nouvelles des come-back en solo de plusieurs membres de boys band.





Kim Yo-han qui a récemment fait preuve de sa capacité en tant qu’acteur en interprétant dans la série télévisée « School 2021 » diffusée sur la chaîne KBS 2TV est revenu sur la scène musicale. Le membre du groupe masculin Wei a sorti un mini-album « Illusion », le 10 janvier dernier. A travers les trois chansons y compris le titre phare « Dessert », il présente ses talents en tant que vocaliste.





Chang-min de TVXQ a fait son retour sur la scène musicale en tant que soliste en sortant un album le 13 janvier dernier, après presque deux ans d’absence. Dans ce nouvel album constitué de six chansons, on peut découvrir le charme vocal et les différentes couleurs musicales du chanteur. Il a même composé deux chansons, « Devil » et « Alien » qui sont respectivement de genre R&B et dance pop.





Quant à Son Tae-jin, membre du groupe Forte di Quattro et chanteur de crossover, il a sorti son deuxième album intitulé « The Present ‘Today’s’ » de son premier EP, le 14 janvier dernier. Dans le titre-phare « Today », on peut apprécier les paroles pleines d’émotions écrites par Kim Yi-na.