Les fan-meeting des idoles de la k-pop se succèdent en ligne et hors ligne

Alors que la situation de crise sanitaire liée au COVID-19 se prolonge, de plus en plus de stars de la k-pop multipient les rencontres avec leurs fans.





A titre d’exemple, Kim Jae-joong qui est un membre du groupe JYJ tient un fan-meeting baptisé « 2022 J-PARTY », le 23 janvier à Séoul. Il s’agit d’un événement associant le fan-meeting et le mini-concert que le chanteur et danseur organise chaque année depuis 2015. Selon un responsable, l’événement sera constitué de différents programmes qui permettront aux fans de partager de bons et inoubliables souvenirs.





Quant au boys band VICTON, il prévoit également d’organiser une rencontre avec ses adorateurs baptisée « Chronograph » au Blue Square à Séoul les 3 et 6 février prochains. La manifestation sera également diffusée en ligne en direct. Selon IST Entertainment, ce sera une occasion pour fêter le 5e anniversaire des débuts du groupe masculin avec ses fans.





Le groupe Stray Kids qui attire une attention particulière dans le milieu de la k-pop, notamment avec ses puissantes performances, rencontre ses admirateurs les 12 et 13 février prochains à l’Olympic Hall à Séoul. Il s’agit du deuxième fan-meeting officiel du boys band du label JYP Entertainment. L’événement du 13 février sera également diffusé en live sur la plateforme Beyond LIVE. En commençant par ces retrouvailles avec ses adulateurs, le groupe constitué de huit membres va mener divers projets dont la publication de deux albums, la 2e tournée mondiale et le tournage d’une émission de téléréalité tout au long de cette année.