Le musée d’artisanat de Séoul

Tout près d’Insadong, à l’entrée d’une rue piétonnière, le musée de l’artisanat de Séoul vient d’ouvrir. Ancien lycée de filles, aujourd’hui, sept bâtiments dont deux nouveaux offrent la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’artisanat d’art coréen.





ⓒ Seoul Museum of Craft Art

Les aménagements ont été réalisés par neuf artistes reconnus pour agrémenter ces anciens bâtiments d’un ensemble d’œuvres intégrées à l’ensemble. Ce sont principalement des céramistes qui ont répondu à l’appel pour décorer l’une des façades ou les espaces extérieurs.





ⓒ Seoul Museum of Craft Art

Le hall du rez-de-chaussée permet de découvrir différentes techniques utilisées par certains artisans d’art contemporain. Les salles des étages des deux principaux bâtiments présentent des incontournables de l’artisanat coréen telles que la broderie et l’ébénisterie grâce à des productions superbes. Mais ces salles se veulent aussi pédagogiques puisqu’elles montrent la manière dont sont conçues les différentes pièces d’artisanat.





ⓒ Seoul Museum of Craft Art

Une visite à faire donc, d’autant plus que l’on se trouve à proximité de nombreuses boutiques d’artisans et de galeries d’art dans lesquelles on peut retrouver certaines des techniques présentées dans le musée. Le musée offre aussi un café, une boutique de pièces d’artisanat et l’on peut se documenter également grâce à la bibliothèque dévouée à ce domaine.