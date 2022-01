Des villes chinoises demandent de faire un test PCR aux citoyens ayant reçu un colis international

ⓒ YONHAP News

En Chine, certaines administrations régionales demandent aux habitants ayant reçu un courrier venu de l'étranger de subir un test de dépistage. Des internautes résidant à Shenzhen dans la province de Guangdong ont récemment témoigné que leur code QR de santé était devenu jaune en raison de la réception d'un paquet international. Lorsque cette couleur s’affiche dans ce système de gestion de l'épidémie, le déplacement est de facto interdit.





Selon le média local Jimu News, la municipalité de cette ville a affirmé que ces personnes devaient se soumettre à un test PCR dans les deux jours. Canton, lui aussi, a rendu obligatoire le dépistage des personnes ayant réceptionné des courriers venant d’un pays étranger entre le 16 et le 19 janvier.





Ce dispositif fait suite à l’annonce des autorités sanitaires sur la possibilité de l'arrivée du variant Omicron dans le pays via une lettre en provenance du Canada. Le journal hongkongais South China Morning Post a rapporté que cette restriction suscitait la confusion et l'inquiétude chez les consommateurs et les importateurs de l’empire du Milieu.