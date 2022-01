Une émission de radio nippone diffusera 2 heures de titres de BTS par jour cette semaine

ⓒ YONHAP News

La station de radio japonaise Nippon Broadcasting System diffusera une émission entièrement consacrée au boys band sud-coréen BTS. Le programme appelé « BTS My Best, Request » sera à l’antenne cette semaine en direct de lundi à vendredi entre 20 et 22 heures.





Cinq vedettes nipponnes, adorateurs de ce groupe de k-pop, animeront la rubrique pour présenter les titres choisis par eux-mêmes et certains auditeurs. Ce sont notamment le comique Muga Tsukaji, l’animateur Masayuki Furuya, fin connaisseur de la culture coréenne, et la membre du girls band nippon AKB48, Miho Miyazaki. Une occasion d’apprécier tant les chansons les plus célèbres que celles peu connues à découvrir.





Le septuor dirigé par RM a récemment vu son album « BTS, the Best » s’écouler à plus d’un million d’exemplaires, un record jamais atteint. Ils sont les deuxièmes artistes sud-coréens à franchir ce seuil dans l’Archipel, après la chanteuse BoA.