« BETTER », le 10e album de BoA

BoA, de son vrai nom Kwon Bo-ah, est une chanteuse de k-pop qui a fait ses débuts en 2000 au sein du label SM Entertainment. Elle fut l’une des premières artistes de k-pop à devenir populaires sur la scène musicale internationale.





Elle a contribué à la célèbre vague culturelle sud-coréenne, la « hallyu », dans les années 2000 et a connu une énorme popularité notamment au Japon où son premier album « Listen to My Heart » s’est hissé en tête du classement musical du pays, Oricon.





En tant que chanteuse, danseuse, compositrice et même actrice, la « Reine de la k-pop » a mené sa carrière professionnelle avec succès.





Lors de la conférence de presse tenue en ligne à l’occasion de la sortie de cet album, la talentueuse sud-Coréenne a fait part de sa volonté de présenter une musique satisfaisante dans ce 10e disque complet, en vue de marquer le 20e anniversaire de sa carrière.





Dans ce disque « Better », soigneusement préparé durant plus d’un an, l’artiste a voulu traiter divers genres musicaux dont la danse, le R&B, la pop moderne, le jazz et la ballade.