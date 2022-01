Le Festival de la neige de Daegwallyeong aura lieu du 4 au 13 février. Il s’agit de l’un des festivals d'hiver les plus populaires de la province de Gangwon, dans l’est de la péninsule coréenne.





Ce festival qui se tient chaque année entre janvier et février dans les environs de Daegwallyeong, un col situé dans les montagnes de Taebaek, a été créé en 1993 par les jeunes de cette région, dans le but de faire connaître à un plus large public sa beauté et son charme en hiver.





De magnifiques sculptures de neige et de glace, des balades en traineau sur la neige, des dégustations de plats régionaux et bien d'autres attractions attendront les visiteurs.





Date : du 4 au 13 février 2022

Lieu : Daegwallyeong dans la province de Gangwon