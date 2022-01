Le chanteur Lee Hee-moon présentera un spectacle musical autobiographique intitulé « Gangnam Oasis », du 18 au 20 février au Théâtre S du Centre culturel Sejong à Séoul





A travers ses récits et ses chants, l’artiste de 46 ans partagera avec le public son enfance et son adolescence passées à Gangnam à Séoul, un quartier historiquement paysan devenu en quelques décennies l’un des endroits les plus branchés de la capitale sud-coréenne.





Lee a fait ses débuts en 2008 comme chanteur traditionnel spécialisé dans les Gyeonggi minyo, les chansons folkloriques originaires de Séoul et de la province de Gyeonggi, avant de se tourner vers un genre original qui mélange musique traditionnelle, jazz et rock.





Lors de ce spectacle, le chanteur sera accompagné du groupe Cadejo, formé en 2018 par le guitariste Lee Tae-hun, le bassiste Kim Jae-ho et le batteur Kim Da-bin. Le trio est connu pour son style englobant divers genres musicaux dont le hip-hop, le jazz et le R&B, et pour son aisance dans l’improvisation.





Date : du 18 au 20 février 2022

Lieu : Théâtre S du Centre culturel Sejong à Séoul