Les produits de grignotage en Corée du Nord

L'ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, qui prônait la politique de priorité militaire, avait un jour déclaré que son pays « peut vivre sans bonbons, mais pas sans balles ». Son fils et successeur, Kim Jong-un, a cependant souligné l'importance de relancer l'économie et d'améliorer les moyens de subsistance de la population. C’est dans ce contexte que l'industrie nord-coréenne du « snack » a commencé à se développer.





« Des changements sont intervenus dans de nombreux domaines en Corée du Nord, sous le règne de Kim Jong-un. Dans celui de l’économie, le pays a renforcé les investissements dans des secteurs délaissés, tels que l'industrie légère, l'industrie des biens de consommation et l'industrie des services. Il a aussi investi davantage dans l’industrie de la confiserie, qu’il considérait comme prometteuse », explique Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





La Corée du Nord produit de plus en plus de produits de grignotage de toutes sortes, dont des bonbons, des biscuits, du pain ou encore le yeot, une confiserie traditionnelle coréenne. Il existe aussi des friandises en gelée appelées danmuk, qu’on obtient par ébullition et réduction de l'eau dans les fruits, un peu comme les confitures. Les encas nord-coréens sont par ailleurs souvent nommés d'après leurs ingrédients, ce qui permet de deviner sans mal de quels types de collation il s'agit.