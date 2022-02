« B », le 2e mini-album de BamBam

BamBam est de retour avec son deuxième EP « B », un univers rempli de possibilités infinies de l’artiste. Depuis ses débuts en solo avec le premier album « riBBon », en juin 2021, le rappeur et chanteur d’origine thaïlandaise propose un style de musique bien différent de celui du groupe GOT7, auquel il appartenait.





Sachez que BamBam exerce une influence redoutable sur les réseaux sociaux en Thaïlande. En 2019, son compte Twitter était le compte de divertissement le plus mentionné dans ce pays d’Asie du Sud-est. En 2021 et toujours sur ses terres natales, il a été l’une des personnalités les plus tweetées avec Lisa de Blackpink, une autre superstar de la k-pop d’origine thaïlandaise.





Pour rappel, BamBam a débuté en janvier 2014 en tant que membre de GOT7, composé de sept garçons. Suite à l’expiration de son contrat avec le label JYP Entertainment en janvier 2021, il a rejoint la même année Abyss Company pour poursuivre sa carrière en solo.





Son nouveau disque « B », sorti le 18 janvier dernier, a pris la tête du classement iTunes Top Album dans 30 pays dont la France, l’Espagne et le Brésil.