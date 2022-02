Invitation au quotidien : Jukjae et Jung Seung-hwan monteront sur scène

Date : le 6 février 2022

Lieu : International Convention Center à Jeju





L’île méridionale de Jeju va organiser, le 6 février, le festival de musique baptisé « Invitation au quotidien ». Deux séances sont prévues le même jour, à savoir à 14h et à 18h30. Chaque concert va durer 120 minutes.





Dans ce cadre, cinq musiciens vont monter sur scène. Le premier concert va accueillir d’abord Jukjae, Jung Seung-hwan et Sam Kim. Les trois chanteurs ont un point commun : ils appartiennent tous au label Antenna Music, dirigé par le célèbre compositeur et animateur Yoo Hee-yeol. Park Jae-jung, membre de MSG Wannabe, et 10CM représenté par Kwon Jung-yeol vont ensuite prendre le relai.





Pour rappel, le festival « Invitation au quotidien » se tient dans différentes villes réunissant plusieurs artistes dans l’espoir d’apporter un peu de bonheur dans la vie quotidienne des spectateurs.