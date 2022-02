La Valentine Festa réunit OKDAL et We Are The Night

Date : le 12 février

Lieu : Théâtre Aram à Goyang





Les jeunes couples sud-coréens célèbrent, le 14 février, la Saint-Valentin comme dans beaucoup de pays dans le monde. A l’approche de la fête des amoureux, un concert spécial est organisé réunissant deux groupes de musique indépendants.





Le duo féminin OKDAL et le quartette masculin We Are The Night vont donner un concert collectif le 12 février au théâtre Aram à Goyang, situé dans la province de Gyeonggi. Intitulé « Valentine Festa », le spectacle va durer 120 minutes à partir de 19 heures dans une ambiance romantique.