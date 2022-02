Hoshi de Seventeen représente le mieux le signe du tigre dans le milieu de la k-pop

ⓒ Yonhap News

2022 est l’année du Tigre, qui arrive en 3e position dans le cycle des douze signes du zodiaque oriental. Cet animal, connu comme le roi de toutes les bêtes en Asie, symbolise la force et la bravoure.





La plateforme de k-pop, Whosfan, a lancé une enquête du 28 décembre au 3 janvier afin d’élire la vedette de la k-pop dont l’image fait le plus penser au tigre. Et c’est Hoshi de Seventeen qui est arrivé en 1re position obtenant 38,21 % des votes, devant V de BTS et Yoshi de Treasure qui ont chacun récolté respectivement, 25,76 % et 11,39 %.





Apprenant cette nouvelle, l’idole du boys band composé de 13 membres a exprimé ses remerciements aux fans surnommés CARAT. Rappelons que la plateforme Whosfan, lancée en mai 2020, a récemment franchi la barre des 6,4 millions d’utilisateurs grâce au soutien grandissant des adeptes de la k-pop.